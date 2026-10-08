Tennis, Gauff salta il Wta 1000 di Wuhan: "Ho bisogno di recuperare"

08 Ott 2026 - 11:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo l'eliminazione negli ottavi a Pechino, Coco Gauff ha annunciato che salterà il Wta 1000 di Wuhan. E' la seconda assenza di peso nell'ultimo master di stagione che si aggiunge a a quella della numero 1 del mondo Elena Rybakina per un infortunio al piede sinistro. "Sono delusa di dover rinunciare al torneo, soprattutto perché sono la campionessa in carica - ha detto la statunitense -. Dopo un anno così lungo, il mio corpo ha bisogno di un po' di tempo per riposarsi e recuperare". Battuta 6-3 6-3 da Elise Mertens a Pechino, Gauff ha parlato di "una generale stanchezza per spiegare la decisione di saltare l'ultimo WTA della stagione". Questa settimana la campionessa Usa ha rivelato di aver subito una quantità "folle" di insulti razzisti dopo la partita vinta contro la sedicenne cinese Sun Xinran. La numero 4 del mondo è stata presa di mira dopo aver interrotto il gioco sul 4-5 15-15 nel primo set, alzando la mano per lamentarsi di un pannello pubblicitario che lampeggiava proprio mentre Sun stava per chiudere il punto con un vincente. Dopo la video-review, l'arbitro ha ordinato di ripetere il punto. Gauff ha vinto il punto rigiocato, ha tenuto il servizio e ha poi vinto il match. "Potete non essere d'accordo con quello che è successo senza essere razzisti - ha scritto Gauff in risposta alle offese - Non rubo punti e non sono una che bara".

Ultimi video

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:45
Procura sportiva Fisi archivia "ma possibili errori dei tecnici in morte Franzoso"
13:25
Basket: oltre 6mila biglietti venduti per derby Maxima Roma-Bc
13:11
Rally: da 2027 Roma tappa mondiale World Rallychampionship
Sinner e Djokovic
12:35
Tennis, Djokovic: "Chiamerò Sinner. Ha fatto una scelta intelligente"
12:32
Formula 1, Alonso: "Amo competere, dopo la Formula 1 correrò in altre serie"