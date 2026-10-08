Tennis, Gauff salta il Wta 1000 di Wuhan: "Ho bisogno di recuperare"

Dopo l'eliminazione negli ottavi a Pechino, Coco Gauff ha annunciato che salterà il Wta 1000 di Wuhan. E' la seconda assenza di peso nell'ultimo master di stagione che si aggiunge a a quella della numero 1 del mondo Elena Rybakina per un infortunio al piede sinistro. "Sono delusa di dover rinunciare al torneo, soprattutto perché sono la campionessa in carica - ha detto la statunitense -. Dopo un anno così lungo, il mio corpo ha bisogno di un po' di tempo per riposarsi e recuperare". Battuta 6-3 6-3 da Elise Mertens a Pechino, Gauff ha parlato di "una generale stanchezza per spiegare la decisione di saltare l'ultimo WTA della stagione". Questa settimana la campionessa Usa ha rivelato di aver subito una quantità "folle" di insulti razzisti dopo la partita vinta contro la sedicenne cinese Sun Xinran. La numero 4 del mondo è stata presa di mira dopo aver interrotto il gioco sul 4-5 15-15 nel primo set, alzando la mano per lamentarsi di un pannello pubblicitario che lampeggiava proprio mentre Sun stava per chiudere il punto con un vincente. Dopo la video-review, l'arbitro ha ordinato di ripetere il punto. Gauff ha vinto il punto rigiocato, ha tenuto il servizio e ha poi vinto il match. "Potete non essere d'accordo con quello che è successo senza essere razzisti - ha scritto Gauff in risposta alle offese - Non rubo punti e non sono una che bara".