Basket: a Golden State gara-2, Zandalasini a una passo dalle Finals Wnba

08 Ott 2026 - 11:17
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Vittoria sofferta per Golden State, che in gara-2 dei playoff WNba batte Las Vegas 83-81 resistendo ai tentativi di rimonta delle Aces nel finale. La grande protagonista per le Valkyries è Gabby Williams con 20 punti, mentre nella cornice del Chase Center di San Francisco, ancora una volta sold out con oltre 18.000 spettatori, c'è stata gloria anche per Cecilia Zandalasini, che ha contribuito al successo di squadra con 5 punti, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e la solita, preziosissima presenza su entrambi i lati del campo. Ora, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre in trasferta a Las Vegas Zandalisini e compagne possono chiudere la serie e volare a giocarsi il titolo con la vincente dell'altra semifinale tra New York e Atlanta, dove le Dream sono avanti 2-0.

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