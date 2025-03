Arrampicata sportiva: Stella Giacani in finale di Coppa Europa nel boulder

C'è una nuova stella azzurra del Boulder a cui devono fare attenzione le rivali europee: la diciassettenne anconetana Stella Giacani. Nella prima tappa di Coppa Europa Boulder a Monaco ha realizzato un'ottima gara, meritandosi ampiamente un posto fra le top 8 della finale. Nella qualifica guidata dalla francese Abriat, seguita dalla spagnola Macià Martìn e dalla tedesca Apel, l'azzurra conquista un ottimo 6° posto, realizzando nella sua gara 4 top, di cui 3 flash. Le altre atlete tricolori si fermano alle qualifiche: Miriam Fogu al 30° posto, Leonie Hofer al 32°, Matilda Liù Moar al 36°. In semifinale Giacani tira fuori dal cilindro una prova superlativa, terminando al 2° posto in classifica, unica a realizzare 2 top flash. Al primo posto si conferma la francese Abriat mentre al terzo si piazza la tedesca Hönig. In finale l'azzurra non riesce a eguagliare la prova della semifinale, i top non arrivano e le sole 3 zone totalizzate non le permettono di scalare la classifica. Si deve perciò accontentare dell'8° posto, ma con la consapevolezza di essere assolutamente a pari livello con le atlete salite sul podio, e che ci saranno senz'altro nuove occasioni per farsi valere e agguantare una medaglia. L'oro va alla tedesca Hönig, l'argento all'austriaca Oblasser e il bronzo all'altra tedesca Dörffel.