Arrampicata sportiva: azzurra Rogora argento in Coppa del Mondo Lead

Favolosa prestazione quella di Laura Rogora al Kletterzentrum di Innsbruck, che ha conquistato la medaglia d'argento in Coppa del Mondo Lead. In una finale ad alto tasso di difficoltà ha mostrato tutto il suo self control e le sue doti tecniche sopraffìne, riuscendo a raggiungere la presa 33 e a superare momentaneamente tutte le rivali. Dopo di lei ha scalato l'americana Sanders, che ha perso l'appiglio alla presa 30, e infine è salita, con la consueta micidiale sicurezza, la campionessa slovena Janja Garnbret, che è riuscita nell'impresa di raggiungere la presa 41. Ha conquistato quindi l'oro, bissando il successo ottenuto venerdì in Coppa del Mondo Boulder, ma l'argento è andato al collo dell'eccezionale Rogora e il bronzo è stato agguantato dalla britannica McNeice. Fin dalle qualifiche la campionessa azzurra aveva raggiunto la 2° piazza, al pari con altre 5 atlete (McNeice, Seo, Sanders, Tanij, Rakovec) e dietro alla slovena, unica a raggiungere 2 top. In semifinale poi Laura ha scalato con la consueta fluidità e sicurezza, arrivando al movimento 42+, lo stesso dove si è interrotta la gara della McNeice e dell'americana Sanders. Come le 2 rivali si è piazzata al 2° posto, nuovamente dietro all'incontenibile Garnbret, arrivata al movimento 44+.