Apnea: Giochi del Mare, a Ventotene 3 tentativi di record del Mondo

23 Set 2025 - 23:10

Sarà l'Isola di Ventotene, domani (clima permettendo) ad ospitare il primo appuntamento iridato dopo i clamorosi successi azzurri ai World Games di Chengdu. In occasione del Giochi del Mare, organizzati con la collaborazione della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Ilenia Colanero (oro in Cina), Alessandro Cianfoni (oro in Cina) e Fabrizio Pagani (bronzo in Cina) si immergeranno nelle acque dell'Isola di Ventotene per provare - ognuno nella sua specialità - a superare i record in apnea paralimpica profonda. "E non sarà una impresa facile - spiega il prof. Ugo Claudio Matteoli, Presidente della Fipsas che organizza la manifestazione - perché oltre all'aspetto prettamente atletico e mentale servirà un 'aiuto climatico': è infatti di grande importanza il calcolo delle correnti e dei diversi tagli termici. Colanero, Cianfoni e Pagani ai World Games di Chengdu hanno tirato fuori dal cilindro prestazioni splendide e sono convinto che potranno ripetersi anche a Ventotene. Sarebbe un successo doppio in una disciplina dove la Fipsas è tra i motori trainanti del mondo intero". 

