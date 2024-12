Antonio Colamonici nuovo dt del canottaggio azzurro

Antonio Colamonici è il nuovo Direttore Tecnico del canottaggio italiano per il quadriennio 2025-2028 che porterà ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles. Lo ha stabilito il consiglio federale riunito a Taranto. Cinquantatré anni, napoletano, il nuovo DT riabbraccia l`Italia remiera dopo 8 stagioni alla guida della Romania. Otto le medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (un oro e due argenti) e Parigi 2024 (due ori e tre argenti), quarantaquattro (ventidue ori, tredici argenti, nove bronzi) in otto edizioni degli Europei, dodici (sei ori, quattro argenti, due bronzi) in cinque Mondiali. Alla luce dei risultati ottenuti a Parigi 2024, World Rowing gli ha conferito il riconoscimento di "Coach of the year" in occasione dell`annuale cerimonia di premiazione a Siviglia dello scorso 9 novembre. Il percorso di Colamonici in Italia, segnato anche dalle partecipazioni da atleta azzurro al Match des Seniors di Naro 1991 (quarto nel 4 senza) e alla Coppa delle Nazioni di Strathclyde 1992 (quarto nell`otto) dopo aver vogato per il CN Posillipo e per il CRV Italia, si caratterizza soprattutto per le sue esperienze da allenatore societario al Circolo del Remo e della Vela Italia, con anche una breve ma significativa parentesi all`Elpis Genova. Al CRV Italia, Colamonici si è distinto per la conquista di numerosi titoli italiani e, soprattutto, il lancio di numerosi talenti in orbita azzurra. Tra loro, Giuseppe Vicino, due volte bronzo ai Giochi Olimpici (Rio 2016 e Tokyo 2020) nel 4 senza, campione mondiale assoluto ad Aiguebelette 2015 nel 4 senza e Sarasota 2017 nel 2 senza. Colamonici è entrato a far parte dello staff azzurro nel 2010 in qualità di collaboratore tecnico del settore Under 23 maschile. Tra il 2013 e il 2016, è stato Capo Settore Junior maschile: gli azzurrini, sotto la sua direzione, hanno conquistato 10 medaglie ai Mondiali Junior (5 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e 15 agli Europei (8 ori, 5 argenti, 2 bronzi). Dal 2009 è membro della Youth Rowing Commission di World Rowing. "Sono felice per questa nomina e ringrazio il Presidente Tizzano e il Consiglio Federale per la fiducia accordata - dichiara il neo DT Antonio Colamonici - Lavorerò per far crescere il Canottaggio italiano a livello agonistico, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles, e giovanile, con l'obiettivo di mettere a servizio dell'intero movimento le mie precedenti esperienze, sia internazionale che societaria. Il mio impegno sarà diretto non solo alla ricerca di nuovi talenti tra gli atleti, ma anche tra i tecnici".