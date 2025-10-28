Logo SportMediaset

Andrea Principi trionfa al Red Bull kiteboarding a Porto Pollo

28 Ott 2025 - 13:15

 Dopo un'attesa durata sette mesi, Porto Pollo ha ospitato l'evento Red Bull King of the Air Qualifier, l'ultima opportunità per conquistare un posto nella più importante competizione al mondo di kiteboarding Big Air, che si terrà a Città del Capo, in Sudafrica. Dopo il rinvio dello scorso marzo, c'era grande attesa per questa seconda opportunità e questa volta il meteo non ha tradito, regalando condizioni perfette per consentire ai 18 atleti presenti di offrire trick spettacolari e atterraggi mozzafiato.

A trionfare è stato Andrea Principi, che ha sconfitto nell'ultimo round il francese Charles Brodel. Un'altra prestazione maiuscola per l'atleta toscano, vittorioso nonostante gareggiasse con una tavola rotta. Principi si conferma tra i più forti nella disciplina e a Città del Capo sarà chiamato a difendere il titolo di Red Bull King of the Air conquistato lo scorso anno. Stacca il pass per il Sudafrica anche Brodel, che ha preceduto il connazionale Elliot Bouton.

"Oggi è stata una giornata fantastica qui a casa, in Italia, in Sardegna dove vengo ad allenarmi da tanto tempo - commenta Andrea Principi-. È davvero bello avere finalmente una gara qui, ed è fantastico che persone da tutto il mondo possano vedere come l'Italia offra condizioni davvero incredibili e spot pazzeschi per questo sport. Sono felicissimo anche per Charles, che si è guadagnato il Golden Ticket per il Red Bull King of the Air, l'evento più importante dell'anno. Riguardo la finale di Città del Capo, è davvero il paradiso a cui puntano tutti i più grandi kitesurfer. L'ho già vinta due volte, ma farò del mio meglio per vincere ancora", conclude l'atleta azzurro. Il risultato di Porto Pollo, insieme a quelli dei due precedenti qualifier di Tarifa, in Spagna, e Klitm›ller, in Danimarca, ha determinato gli atleti che avranno un pass diretto per la finale di Città del Capo prevista fra il 22 novembre e il 7 dicembre.

