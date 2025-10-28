Andrea Principi trionfa al Red Bull kiteboarding a Porto Pollo

"Oggi è stata una giornata fantastica qui a casa, in Italia, in Sardegna dove vengo ad allenarmi da tanto tempo - commenta Andrea Principi-. È davvero bello avere finalmente una gara qui, ed è fantastico che persone da tutto il mondo possano vedere come l'Italia offra condizioni davvero incredibili e spot pazzeschi per questo sport. Sono felicissimo anche per Charles, che si è guadagnato il Golden Ticket per il Red Bull King of the Air, l'evento più importante dell'anno. Riguardo la finale di Città del Capo, è davvero il paradiso a cui puntano tutti i più grandi kitesurfer. L'ho già vinta due volte, ma farò del mio meglio per vincere ancora", conclude l'atleta azzurro. Il risultato di Porto Pollo, insieme a quelli dei due precedenti qualifier di Tarifa, in Spagna, e Klitm›ller, in Danimarca, ha determinato gli atleti che avranno un pass diretto per la finale di Città del Capo prevista fra il 22 novembre e il 7 dicembre.