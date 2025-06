ANCI al Giro Next Gen: parlare di giovani con i giovani

La partecipazione al Giro Next Gen si inserisce nel più ampio programma di attività che ANCI ha attivato al Giro d’Italia, grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili: una campagna di comunicazione e un calendario di Talk e Stakeholders Forum, che ha visto ANCI protagonista già al Giro-E, appena concluso, con un team composto da giovani amministratori under 35 e progetti come “Reporter per un giorno”, pensato per promuovere il protagonismo dei giovani coinvolgendoli in attività concrete per conoscere meglio mondi professionali come quello del giornalismo.