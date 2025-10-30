America's Cup, Abodi: "Fiducioso che ci sarà una sfida americana"

"Sono fiducioso che sarà un'edizione fantastica e che ci sarà una sfida americana". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine del Premio De Sanctis a Roma commentando la possibile rinuncia degli Stati Uniti ad America's Cup 2027. "Siamo in una fase interlocutoria, non sono solo sfide sportive ma industriali - ha aggiunto -. È normale che ci sia una certa dialettica e potrebbero essere normali tatticismi. È stata data poi un'interpretazione definitiva anche con la definizione di caos che non rispecchia secondo me lo stato dell'arte. Io sono convinto che America's Cup non possa fare a meno della sfida americana e viceversa. Lasciamoli discutere".