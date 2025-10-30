Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

America's Cup, Abodi: "Fiducioso che ci sarà una sfida americana"

30 Ott 2025 - 16:22

"Sono fiducioso che sarà un'edizione fantastica e che ci sarà una sfida americana". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine del Premio De Sanctis a Roma commentando la possibile rinuncia degli Stati Uniti ad America's Cup 2027. "Siamo in una fase interlocutoria, non sono solo sfide sportive ma industriali - ha aggiunto -. È normale che ci sia una certa dialettica e potrebbero essere normali tatticismi. È stata data poi un'interpretazione definitiva anche con la definizione di caos che non rispecchia secondo me lo stato dell'arte. Io sono convinto che America's Cup non possa fare a meno della sfida americana e viceversa. Lasciamoli discutere". 

Ultimi video

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

I più visti di Altri Sport

DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:22
America's Cup, Abodi: "Fiducioso che ci sarà una sfida americana"
15:18
F1, Verstappen il pilota più ricco: patrimonio da 260 milioni di euro
14:01
Tennis: Vacherot non si ferma più, primo ai quarti Masters Parigi
13:30
Esports, Cio annulla maxi accordo per Olimpiadi in Arabia Saudita
12:48
Basket, seconda vittoria di fila in Europa per la Dinamo