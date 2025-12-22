Logo SportMediaset

Federazione ciclismo: "Nostri legali a disposizione della squadra Padovani"

22 Dic 2025 - 19:24

La federciclismo si costituira' parte civile e mettere i suoi legali a disposizione dei corridori che sono stati fatti bersaglio di due colpi di pistola mentre si allenavano in gruppo. "La federazione ciclistica italiana, avuto notizia del grave episodio che ha coinvolto un gruppo di giovani atleti della Padovani Polo Cherry Bank mentre si allenavano sulle strade della Val D'Adige, ha comunicato alla società" la scelta "di mettere a disposizione l'assistenza dei legali della federazione per ogni più opportuna azione che la Padovani ed i ciclisti coinvolti intendano proporre nei confronti dei responsabili del grave fatto". La federazione, prosegue la nota, ha inoltre "deciso di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che si instaurerà a seguito dell'individuazione dei colpevoli del grave gesto che, allo stato, appare diretto a colpire l'intero movimento ciclistico". 

