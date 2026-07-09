Alcaraz salta anche l'ATP di Montreal: rientro a Cincinnati?

09 Lug 2026 - 21:11
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Procede con estrema cautela il rientro in campo di Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio al polso destro dallo scorso 15 aprile. Il tennista spagnolo, infatti, non parteciperà neanche all'ATP 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Nessun allarme, però, con Alcaraz che nei prossimi giorni svolgerà ulteriori esami per capire se potrà riprendere ad allenarsi a pieno regime e programmare il ritorno in campo sul cemento americano di Cincinnati per arrivare in grande forma allo US Open successivo (detiene il titolo di entrambi i tornei). 

La strada intrapresa è quella della prudenza: accelerare oggi potrebbe voler dire fermarsi nuovamente domani, cosa che Carlitos  non vuole dopo aver perso il Roland Garros e tutta la stagione sull'erba. 

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