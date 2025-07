AIROH Aviator III 6DAYS Italia 2025: la leggenda torna a Bergamo in edizione limitata

Una collaborazione decennale quella tra AIROH e FIM che dà vita a un’edizione limitata di uno dei caschi simboli dell'azienda orobica. Il 2025 segna un traguardo speciale per AIROH, ben dieci anni di collaborazione ufficiale con la 6DAYS® FIM Enduro of Nations, la gara a squadre più iconica del motociclismo fuoristrada. E per celebrare questo anniversario, AIROH presenta Aviator III 6DAYS® Italia 2025, il decimo casco ufficiale della manifestazione, in una veste davvero unica: solo 200 pezzi numerati a livello mondiale, per un’edizione celebrativa che unisce performance, tecnologia e un forte legame con il territorio.