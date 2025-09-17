Logo SportMediaset
Adam Silver annuncia: "La NBA europea partirà nel 2027, al massimo nel 2028"

17 Set 2025 - 09:26
© Getty Images

© Getty Images

Il progetto di una NBA europea, con squadre del vecchio continente a formare un nuovo campionato, è concreto e reale. La comferma arriva dalle parole del commissioner Adam Silver, che dopo essersi sbilanciato già nei mesi scorsi ha delineato anche quelle che dovrebbero essere le tempistiche di realizzazione concreta del progetto intervenendo a un evento organizzato da ‘Front Sports Office’: “La prospettiva di un lancio del nuovo campionato nel 2027 è senza alcun dubbio ambiziosa - ha ammesso Silver - considerando le questioni ancora aperte da affrontare e risolvere, ma non possiamo escluderla. Non credo di voler andare oltre il 2028, il momento di fare qualcosa del genere è ora”.

“Il basket è probabilmente lo sport che sta crescendo con più velocità in tutto il mondo in questo momento - ha aggiunto - ora è al secondo posto dietro solamente al calcio e quindi credo che ci sia la possibilità concreta di poter creare qualcosa che abbia successo”.

