Adam Silver annuncia: "La NBA europea partirà nel 2027, al massimo nel 2028"

Il progetto di una NBA europea, con squadre del vecchio continente a formare un nuovo campionato, è concreto e reale. La comferma arriva dalle parole del commissioner Adam Silver, che dopo essersi sbilanciato già nei mesi scorsi ha delineato anche quelle che dovrebbero essere le tempistiche di realizzazione concreta del progetto intervenendo a un evento organizzato da ‘Front Sports Office’: “La prospettiva di un lancio del nuovo campionato nel 2027 è senza alcun dubbio ambiziosa - ha ammesso Silver - considerando le questioni ancora aperte da affrontare e risolvere, ma non possiamo escluderla. Non credo di voler andare oltre il 2028, il momento di fare qualcosa del genere è ora”.