Abodi: "Taekwondo dimostra che si può vincere allargando base"

"Il tema della competitività mi sta a cuore tanto quanto quello dell'allargamento della base. Questo perché cerco di contribuire a trovare un equilibrio ragionevole e sostenibile tra le vittorie - che sono un obiettivo raggiunto ma al tempo stesso una tappa di transito - e l'allargamento non solo della pratica sportiva, ma della cultura sportiva che va ben oltre il gesto. Il taekwondo sta dimostrando di poter perseguire vittorie, medaglie e allargamento della base passando per la scuola". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parla durante i campionati italiani cadetti di taekwondo in corso di svolgimento a Roma fino al 16 marzo. "Tutto quello che passa attraverso le giovani generazioni è un contributo non solo all'affermazione della disciplina, ma all'affermazione costituzionale dello sport che si apre a tutti. Questi sono atleti che stanno imparando a confrontarsi dal punto di vista della competizione e che si stanno preparando alla vita - prosegue Abodi -. Credo molto nel modello della federazione che ha cambiato la sua identità, mantenendo al centro gli elementi della disciplina, ma anche inserendo cultura e formazione. Il motto 'To the future' va esattamente in questa direzione e questo appuntamento si associa all'altro che ci celebra al Foro italico. Ho visto una festa di popolo a dimostrazione che ciò che si semina si raccoglie partendo dalle scuole e andando in un logica di intergenerazionalità".