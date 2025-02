Abodi: "Nel Milleproroghe garantito accesso fondo professionismo donne"

"Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse e riformulato la proposta emendativa, primo firmatario il senatore Marcheschi che ringrazio - dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - per garantire l'accesso al Fondo non solo alla FIGC, che ha già optato per il passaggio al professionismo della Serie A femminile, ma anche a quelle Federazioni che lo delibereranno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma. Una misura - prosegue il Ministro - che il Governo mette a disposizione nell'ottica di garantire sempre più pari opportunità, anche nello sport. Il provvedimento consente di rifinanziare con 4 milioni di euro il Fondo per il 2025, ma l'obiettivo è quello di estendere ulteriormente il beneficio per contribuire alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo dello sport femminile per quelle discipline che lo riterranno opportuno. Tra le priorità delle politiche del Governo Meloni in materia di sport c'è il sostegno alla pratica sportiva, alla competitività fino all'alto livello e alla rappresentanza negli organismi sportivi, vertici inclusi, delle donne, in conformità ai principi del nostro ordinamento costituzionale che deve trovare attuazione anche nello sport. Ringrazio tutti i senatori e le senatrici - conclude il ministro Abodi - che hanno contribuito al raggiungimento di questo primo obiettivo, augurando buon lavoro ai deputati e alle deputate che saranno chiamati a esprimersi nei prossimi giorni in merito all'approvazione definitiva del provvedimento."