Abodi: "Mondiali atletica a Roma? Solo un'idea, parlerò con Mei"

26 Set 2025 - 22:12

"Mondiali di atletica a Roma? Siamo a delle idee che devono ancora concretizzarsi, facendo tesoro degli errori del passato". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in un evento a Ferrara, apre alla possibilità di ospitare la manifestazione iridata a Roma dopo la candidatura saltata per il 2027. "Parleremo con Mei (n.1 Fidal, ndr), perché oggi c'è una nuova procedura da seguire - ha aggiunto -. Una procedura nata sulla base dell'esperienza passata, perché con una norma abbiamo stabilito che sopra l'ammontare dei 5 milioni non ci si candida e poi si chiede denaro pubblico. Prima ci si incontra e confronta insieme per andare a una candidatura più forte con una coesione tra il promotore e tutte le istituzioni".

