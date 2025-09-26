Trofeo Coni, 10ma edizione al via a Lignano Sabbiadoro

Tutto è pronto per l'edizione 2025 del Trofeo Coni, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1 ottobre. Ad inaugurare la decima edizione, che vedrà 4.600 atleti e tecnici impegnati in 44 discipline, sarà il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, con la cerimonia di apertura che si terrà domenica 28 settembre alle 18:30 allo stadio Guido Teghil. Toccherà ai tedofori Tara Dragas, giovane promessa della ginnastica ritmica italiana, e Mirza Alibegovic, cestista che milita in Serie A con l'Apu Old Wild West Udine, accendere il braciere che darà il via alla rassegna dedicata alle atlete e agli atleti under 14. Il Tricolore sarà affidato, invece, a due medagliati olimpici dell'Italia Team: Mara Navarria, oro a squadre nella spada ai Giochi di Parigi 2024, e Mirko Zanni, bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, a Tokyo 2020. Sul palco ci sarà anche la vice presidente del Coni, Diana Bianchedi, che ricopre anche il ruolo di Chief Strategy Planning Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026. Le competizioni sono in programma lunedì 29 e martedì 30 settembre negli impianti di Lignano Sabbiadoro e in alcune strutture del territorio regionale, con la cerimonia di chiusura prevista per mercoledì 1 ottobre sulla spiaggia. Anche quest'anno si rinnova il progetto "Turismo delle Radici", sostenuto dal PNRR, che permetterà a giovani atleti provenienti dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela di partecipare al Trofeo. Un altro filo conduttore sarà la sostenibilità. In attuazione del protocollo biennale siglato tra il Coni e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, infatti, il Trofeo Coni 2025 adotterà iniziative in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.