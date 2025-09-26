Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Trofeo Coni, 10ma edizione al via a Lignano Sabbiadoro

26 Set 2025 - 20:38

Tutto è pronto per l'edizione 2025 del Trofeo Coni, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1 ottobre. Ad inaugurare la decima edizione, che vedrà 4.600 atleti e tecnici impegnati in 44 discipline, sarà il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, con la cerimonia di apertura che si terrà domenica 28 settembre alle 18:30 allo stadio Guido Teghil. Toccherà ai tedofori Tara Dragas, giovane promessa della ginnastica ritmica italiana, e Mirza Alibegovic, cestista che milita in Serie A con l'Apu Old Wild West Udine, accendere il braciere che darà il via alla rassegna dedicata alle atlete e agli atleti under 14. Il Tricolore sarà affidato, invece, a due medagliati olimpici dell'Italia Team: Mara Navarria, oro a squadre nella spada ai Giochi di Parigi 2024, e Mirko Zanni, bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, a Tokyo 2020. Sul palco ci sarà anche la vice presidente del Coni, Diana Bianchedi, che ricopre anche il ruolo di Chief Strategy Planning Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026. Le competizioni sono in programma lunedì 29 e martedì 30 settembre negli impianti di Lignano Sabbiadoro e in alcune strutture del territorio regionale, con la cerimonia di chiusura prevista per mercoledì 1 ottobre sulla spiaggia. Anche quest'anno si rinnova il progetto "Turismo delle Radici", sostenuto dal PNRR, che permetterà a giovani atleti provenienti dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela di partecipare al Trofeo. Un altro filo conduttore sarà la sostenibilità. In attuazione del protocollo biennale siglato tra il Coni e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, infatti, il Trofeo Coni 2025 adotterà iniziative in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:38
Trofeo Coni, 10ma edizione al via a Lignano Sabbiadoro
19:40
Ciclismo, Dagnoni: "Vittoria di Finn sperata e meritata"
18:10
Ciclismo, Mondiali: il britannico Hudson vince tra i juniores
17:52
Atp Tokyo, Alcaraz cancella l'allenamento: secondo turno a rischio dopo il problema alla caviglia
17:28
Al Qatar i mondiali di volley 2029, in Usa-Canada le donne nel 2027