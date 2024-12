Abodi: "Con Malagò supereremo incomprensioni"

"Miglioreremo le infrastrutture, quelle di eccellenza ma anche gli impianti di base, faremo una operazione molto significativa, nelle e dentro le città, l'impiantistica di base è un presupposto fondamentale. Cercheremo di migliorare il rapporto tra sport e scuola, lo dobbiamo a tutti. Ragioniamo per il bene comune. Con Giovanni Malagò ci sono state delle incomprensioni, ma lo spirito di amicizia ci consentirà di dare dei segnali per il senso della nostra missione e del nostro dovere". Così il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nel suo intervento alla Cerimonia dei Collari d'Oro.