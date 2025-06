Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha contattato telefonicamente il presidente della Fip, Gianni Petrucci, in questi giorni al Pireo per sostenere la Nazionale Femminile, per congratularsi con la Federazione, con lo staff tecnico e con le giocatrici per la conquista della medaglia di Bronzo al Campionato Europeo. Lo rende noto la Fip.