Abodi: "America's Cup è stata scommessa ragionata"

"L'America's Cup è stata un'occasione colta al volo, frutto di circostanze particolari. Abbiamo visto Bagnoli, abbiamo valutato cosa avremmo potuto fare e quanta esigenza ci fosse di risvegliare la potenzialità inespressa e abbiamo detto sì anche perché quel luogo potesse ritornare a vivere presto. Abbiamo fatto investimenti rilevanti, è una scommessa ragionata". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante il Summit Nazionale sull'Economia del Mare - Blue Forum. "Noi abbiamo la cattiva abitudine di arrenderci all'idea di migliorare solo se abbiamo un appuntamento del quale abbiamo acquisito i diritti - continua Abodi, rimanendo in tema di grandi evenbti -. Il mio sogno è quello che, un giorno, questa nazione avrà un'agenda infrastrutturale che prescinda dagli appuntamenti. Se si migliora perché si ha il senso del miglioramento si diventa più competitivi nella candidatura". Intanto l'Italia osputerà anche i Giochi del Mediterraneo per i quali il ministro sottolinea come "Taranto può diventare un emblema; nella storia del Mediterraneo ci sono due Paesi che non hanno mai partecipato e non appartengono all'organismo internazionale che raccoglie Stati di tre continenti, e sono Palestina e Israele. Abbiamo una matrioska di sogni, uno dentro l'altro". "Il primo che è prevalga la pace, il secondo che si ritrovi la possibilità di far partecipare atleti e atlete palestinesi e israeliane. Difficile, ma dobbiamo provarci", conclude.