A2 | Training 2025: dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, decine di sci club scelgono il progetto di AICS Dolomiti Blog per i ritiri estivi

08 Set 2025 - 14:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si è conclusa con numeri da record l’edizione 2025 di Azzurro2000 “A2 | Training”, il progetto estivo firmato AICS Dolomiti Blog, nato nel 1992 per offrire alle società sportive italiane una proposta completa e professionale per i ritiri estivi.

Anche quest’anno, il cuore pulsante delle attività è stato il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, una delle strutture sportive più attrezzate d’Europa. Qui centinaia di giovani atleti hanno potuto alternare allenamenti in spiaggia, pista di atletica, palestra pesi, palazzetto sportivo, campi da calcio, basket e pallavolo, oltre a due piscine outdoor, due piscine indoor – una da 25 metri e una olimpionica da 50 metri – e a una pista da roller utilizzata per lavori tecnici e coordinativi.

La forza di “A2 | Training” sta in un’organizzazione solida, ma allo stesso tempo flessibile: ogni società lavora in autonomia con il proprio staff, potendo contare sul supporto costante di un team esperto per la gestione logistica e sportiva, l’accesso agli impianti e i servizi extra. Tra questi, anche i test atletici su richiesta, realizzati con attrezzatura innovativa e moderna da preparatori qualificati.

Completa l’offerta la collaborazione con Sporting Latisana, una delle migliori palestre di acrobatica della regione Friuli Venezia Giulia. Qui, con il supporto di istruttori specializzati, gli atleti hanno potuto svolgere lavori mirati su mobilità, controllo motorio e coordinazione, fondamentali soprattutto per le discipline invernali.

Un progetto in costante crescita, come dimostrano le oltre venti società che hanno aderito all’edizione 2025. Tra queste, realtà di primo piano come Sporting Campiglio, Falconeri Ski Team, Equipe Limone, NHOA Ski Team, Sci Club Zanetti-Goggi, Wonder Ski, Sci Club Val d’Ayas, che hanno scelto Lignano per dare continuità al lavoro e preparare al meglio la stagione invernale.

A2 | Training rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento per chi vuole vivere la preparazione estiva con serietà, qualità e passione.

Con la stagione estiva appena conclusa, lo sguardo è già rivolto al futuro: il 2026 sarà l’occasione per accogliere nuove squadre e diventare il punto di riferimento per i ritiri atletici delle squadre sportive: un progetto che continua a crescere, un allenamento alla volta.

