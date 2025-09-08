A2 | Training 2025: dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, decine di sci club scelgono il progetto di AICS Dolomiti Blog per i ritiri estivi

Anche quest’anno, il cuore pulsante delle attività è stato il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, una delle strutture sportive più attrezzate d’Europa. Qui centinaia di giovani atleti hanno potuto alternare allenamenti in spiaggia, pista di atletica, palestra pesi, palazzetto sportivo, campi da calcio, basket e pallavolo, oltre a due piscine outdoor, due piscine indoor – una da 25 metri e una olimpionica da 50 metri – e a una pista da roller utilizzata per lavori tecnici e coordinativi.