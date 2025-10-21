A Verona 19 milioni per l'Arena accessibile verso i Giochi

La Giunta comunale di Verona ha approvato oggi le maggiori entrate derivanti dai circa 19 milioni stanziati dallo Stato a copertura dei lavori effettuati da Simico - Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, progettista e committente degli interventi di miglioramento dell'accessibilità dell'Arena di Verona per le Olimpiadi invernali 2026. L'anfiteatro ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi. Il contributo è così ripartito: 16.845.800 euro per gli interventi destinati a garantire la massima accessibilità ed aumentare ulteriormente la sicurezza consentendo maggiore autonomia possibile da parte dei fruitori del monumento con lavori su parapetti, corrimani, rifacimento platee e sedute, ascensore, livellamento pavimentazioni, consolidamento terre, area ad elevata accessibilità. Ancora, per rampa e passerella vengono stanziati 424mila euro; 1,7 milioni riguardano invece il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona - progetto complessivo "Viabilità".