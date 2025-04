A Orosei torna il Sardinia World Festival di scacchi

Seconda edizione del Sardinia World Chess Festival, in programma a Orosei, all'IT Marina Beach, dal 26 aprile al 3 maggio. Dopo il successo della prima edizione, premiato dalla Federazione Scacchistica Italiana come miglior torneo d'Italia nel 2024, vedrà la partecipazione di circa 250 giocatori provenienti da 33 Paesi. Il torneo è inserito nel circuito ufficiale della Federazione scacchistica mondiale (Fide) come evento di qualificazione alla Coppa del Mondo. Il montepremi è di 50mila euro, diecimila al vincitore. Al festival prendono parte i migliori giocatori del panorama scacchistico internazionale. Dai nove agli 82 anni. In gara a Orosei anche due talenti di casa: l'oristanese Francesco Sonis, campione italiano assoluto, e il cagliaritano under 18, Filippo Cugia. Tra gli stranieri occhio al belga Daniel Dharda, numero 1 del torneo e vincitore dell'edizione 2024. Il più giovane partecipante è il turco Gunes Poyraz. Il più anziano è Giacomo Deiana, classe 1943. Promosso dalla Regione Sardegna con l'assessorato del Turismo, il Sardinia World Chess Festival è un appuntamento sportivo e straordinaria occasione di valorizzazione turistica del territorio. L'evento sarà seguito da una copertura mediatica globale, con oltre 60 scacchiere digitali Dgt collegate in diretta su lichess.org e chess.com, le due principali piattaforme mondiali di streaming scacchistico. L'organizzazione è curata da Emmedi Sport.