A Matera lo "SportInTour", in arrivo 3 mila presenze in 3 giorni

Dopo il successo dello scorso anno si rinnova l'appuntamento a Nova Siri per lo SportInTour. La kermesse, che ha preso il via nel mese di maggio a Torino, proseguirà in Basilicata nel weekend tra il 13 e il 15 giugno e sarà presentata domani mattina, alle 10.30, presso la Sala Consiliare di Matera (Via Ridola n.60), alla presenza del Presidente della Provincia, Francesco Mancini, del Presidente Nazionale Us ACLI, Damiano Lembo, del Vicesindaco di Nova Siri, Vincenza Maria Pia Stigliano, e del Delegato Provinciale di Matera del CONI, Giuseppe Comanda. Nel corso dell'incontro con i media saranno presentati i tre giorni di sport, formazione e informazione promossi dall'US ACLI. Saranno circa 3mila le presenze che la manifestazione porterà sul territorio.