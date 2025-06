A Livigno grande successo per ABOVE | The bike experience

“Abbiamo immaginato Above come un’esperienza da costruire su più livelli, dove la bici non fosse solo mezzo ma anche un linguaggio per scoprire il territorio” ha detto Fabrizio Ravasio, Managing Director, Movestro Srl. “L’interesse mostrato dal pubblico, la qualità degli scambi e la partecipazione attiva alle attività, ci confermano l'efficacia del nostro format: non solo una vetrina di prodotti, ma un'opportunità reale per toccare con mano, o meglio, pedalare, con i modelli più innovativi del mercato, in un ambiente controllato e supportato. Non a caso è sulle experience e sulla relazione diretta con il territorio, che si è giocata la parte più significativa di questa prima edizione”.



“Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, che dà ufficialmente il via alla stagione 2025” ha commentato Luca Moretti, Presidente di Livigno Next. “L’evento ha un enorme potenziale di crescita e soprattutto è pienamente in linea con il DNA della nostra località. Livigno ha il ciclismo nell’anima, in ogni sua forma, e Above potrebbe davvero diventare il kick off delle nostre estati presenti e future. Insomma: buona la prima e tante idee per rendere questo appuntamento ancora più centrale nella nostra proposta turistica”.