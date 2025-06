Estremo, Durogati vince il Red Bull X-Alps 2025

Aaron Durogati ha vinto l’edizione 2025 di Red Bull X-Alps, la gara-avventura più dura al mondo, che combina corsa in montagna e volo in parapendio attraverso le Alpi. Per la prima volta da 16 anni a questa parte, la Red Bull X-Alps accoglie un nuovo vincitore nel proprio albo d'oro. L'altoatesino (che gareggiava come ITA1), due volte campione del mondo di parapendio, che inseguiva questa vittoria dal 2013, ma non era sinora mai andato oltre il nono posto, ha prevalso in modo sensazionale sull’otto volte campione Chrigel Maurer (SUI1), dopo un duello prolungato risoltosi in un finale al cardiopalma. Durogati alle ore 13:00 del 21 giugno è transitato per primo al Turnpoint numero 14 (Lermoos – Tiroler Zugspitz Arena), ma con solo con pochi secondi di vantaggio su Chrigel Maurer, Simon Oberrauner (AUT1) e Lars Meerstetter (SUI4). Dopo aver scalato a piedi 1.000 metri per trovare il punto adatto per decollare, ha compiuto la mossa decisiva optando per una rotta diretta verso Zell am See, restando a nord dello spazio aereo dell’aeroporto di Innsbruck, mentre gli altri tre atleti hanno scelto di passare a sud. Una decisione che non ha tardato a rivelarsi azzeccata: già nel primo pomeriggio Durogati aveva un vantaggio di 30 km sui suoi rivali. Il gap sugli inseguitori ha continuato a crescere: quando è atterrato in cima al Turnpoint 15 (Schmittenhöhe), alle 19:24, la vittoria era ormai sua. Durogati ha quindi compiuto la planata conclusiva fino alla linea del traguardo di Zell am See, dove è arrivato alle 20:01.