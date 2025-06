Coni: il 26 giugno assemblea elettiva, in 80 chiamati a votare nuovo presidente

Tutto pronto per le elezioni del nuovo presidente del Coni in programma il 26 giugno al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma. Il presidente uscente è Giovanni Malagò. I candidati sono invece Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli. Gli aventi diritto al voto sono 80, qualora fossero tutti presenti vince chi ottiene 41 voti cioè la metà +1. Anche in seconda e terza votazione, se votassero tutti e ottanta gli aventi diritto, il quorum sarebbe sempre della metà +1 (quindi 41). Ma se i votanti fossero meno, dalla seconda votazione il quorum si abbasserebbe. Per arrivare all'elezione servirebbe comunque la metà +1 voto dei votanti. Dalla quarta eventuale votazione, invece, basterà un voto in più per vincere. Nelle prime tre votazioni per il quorum fanno numero anche le schede bianche.