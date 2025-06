Conai per la Coppa Italia delle Regioni: il riciclo che fa la differenza

Per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della gestione responsabile delle bottiglie in PET, è nata la campagna di comunicazione “Da bottiglia a bottiglia”. L’iniziativa si inserisce nel percorso verso il raggiungimento di un obiettivo chiave fissato per il 2025 dalla Direttiva Europea SUP (Single Use Plastic): il 77% di raccolta delle bottiglie in PET immesse sul mercato italiano. Una sfida ambiziosa, ma realizzabile con la collaborazione di tutti.



Al centro della campagna c’è un protagonista d’eccezione: Andrea Pisani, attore e comico, che con il suo stile ironico ma diretto racconta, attraverso spot radio e TV, contenuti social e la sua presenza live durante una delle tappe milanesi del concerto 2025 del gruppo Pinguini Tattici Nucleari, quanto sia semplice fare la differenza. Con il linguaggio dell’ironia e della leggerezza, riesce a veicolare un messaggio fondamentale: il ciclo di vita delle bottiglie in PET non si conclude quando le svuotiamo, ma può continuare se vengono trattate nel modo corretto.



Come possiamo contribuire al cambiamento?