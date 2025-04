A Ferrandina dal 25 al 27 aprile 'LLX Basilicata fitness'

Tecniche di rafforzamento degli allenamenti, di resistenza e di combattimento: caratterizzeranno la seconda edizione del Festival 'LLX Basilicata fitness', che a Ferrandina (Matera) dal 25 al 27 aprile richiamerà 300 atleti provenienti dall'Italia e dall'estero. La manifestazione, presentata oggi a Ferrandina, nel corso di una conferenza stampa, si svolge in concomitanza con le celebrazioni dell'80/o anniversario della Liberazione con lo slogan: "Liberiamo energia. Celebriamo la libertà". L'evento "si pone l'obiettivo - è stato spiegato - di promuovere uno stile di vita sano e attivo. Si rivolge sia agli atleti esperti delle discipline CrossFit, Endurance e Heavy weight sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mondo. L'unicità del format prevede due grandi categorie: Fitness, pensata per tutti i livelli di preparazione, e Open, per i più competitivi, suddivisa in Elite e Regular". La seconda edizione "realizzata con il sostegno di Comune di Ferrandina e Gal Start 2020, introduce importanti novità, tra cui le inedite competizioni di Endurance, Powerlifting (sollevamento del massimo possibile) e Streetlifting (esercizi di forza con zavorre) Heavy Weight".