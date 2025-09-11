Logo SportMediaset
A Cortina i Mondiali estivi di spinta di bob e skeleton

11 Set 2025 - 23:19
© FISI

© FISI

Al via a Cortina d'Ampezzo i Mondiali estivi di spinta di bob e skeleton, nel rinnovato pistino di Fiames, a pochi passi dal futuro Villaggio olimpico e paralimpico. All'evento, banco di prova in vista dei Giochi 2026, partecipano atleti da 16 nazioni. La spinta è il momento decisivo di ogni gara: nei primi secondi si gioca gran parte della velocità di ingresso nel tracciato. In questa disciplina gli atleti lanciano il mezzo a mani nude su una pista artificiale senza ghiaccio, riproducendo la fase di avvio della gara olimpica. Fotocellule ai 15 e ai 50 metri registrano i tempi, premiando potenza, esplosività e sincronizzazione. Si assegnano i titoli mondiali e italiani nelle categorie bob a due maschile e femminile, bob a quattro maschile, monobob femminile, skeleton maschile e femminile. Partecipano atleti dall'Italia alla Germania, dalla Francia alla Nigeria, fino a Taipei. 

