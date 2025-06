2.000 podisti per Notturna di San Giovanni a Firenze

Sono 2.000 i podisti che parteciperanno, il 21 giugno a Firenze, all'85/a edizione della cetilar run Notturna di San Giovanni. La manifestazione, che è la seconda podistica più antica d'Italia, è come sempre organizzata con l'intento di celebrare il patrono di Firenze, San Giovanni (24 giugno). La partenza è alle 21 dal sagrato del Duomo: oltre alla classica gara da 9,9 km, ci sarà anche un evento non competitivo di 4 km. L'arrivo sarà sempre in piazza Duomo. L'evento è organizzato da Maratona di Firenze col patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal. "Questa è la mia prima Corsa di San Giovanni, devo dire la verità, mai l'ho vista personalmente, quindi sarà la prima volta e sono molto contenta perché deve essere uno spettacolo unico", ha detto l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, presentando l'evento a Palazzo Vecchio. "Non è solo una tradizione, ma un piacevole impegno ed onore per Maratona di Firenze ed il comitato organizzatore di Firenze Marathon, partecipare ai festeggiamenti del Patrono della città di Firenze - ha affermato Fabio Burchi, ceo di Maratona di Firenze -. Sicuramente la collocazione dell'evento sportivo/podistico in una fascia oraria suggestiva contribuisce ad arricchire e rendere più gioiosa ed intrigante la serata di festeggiamento del nostro patrono"