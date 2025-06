Rugby: l'aquilano Ioannucci convocato ai Mondiali U20

L'aquilano Riccardo Ioannucci, classe 2005, è stato convocato per la Coppa del Mondo U20 di rugby, in programma dal 29 giugno al 19 luglio in Lombardia e Veneto. Cresciuto nel capoluogo abruzzese, oggi milita nel Petrarca Rugby, uno dei club più titolati del Paese, e veste stabilmente la maglia dell'Italia Under 20 nel ruolo di centro. Talento, fisicità e dedizione lo hanno portato a farsi notare anche fuori dal campo: è stato premiato dalla Regione Abruzzo e inserito dal Coni tra i "Giovani atleti dell'anno", a conferma della stima che raccoglie a livello sportivo e istituzionale. Uno dei momenti simbolo del suo percorso resta la meta segnata contro l'Inghilterra Under 19, lo scorso 6 aprile allo stadio 'Tommaso Fattori' dell'Aquila, davanti a oltre cinquemila spettatori: "Un'emozione unica - racconta - un momento che porterò sempre con me". Cresciuto con la Polisportiva L'Aquila Rugby e con la Rugby Experience L'Aquila, Ioannucci ha seguito tutte le tappe del percorso federale: Accademia Fir di Roma, selezioni U18 e U19, fino alla Nazionale U20. In campo si distingue per solidità difensiva, rapidità e intelligenza tattica. Si ispira a Owen Farrell, suo punto di riferimento. Accanto a lui nel percorso sportivo anche l'avvocato Lanfranco Massimi, procuratore della Sports Pro Agency che ne cura gli interessi, in una fase cruciale di esposizione internazionale. Fuori dal campo, Riccardo si definisce un ragazzo semplice: ama la famiglia, gli amici, il suo cane e la musica. "Mi rappresenta 'End of Beginning' di Djo - dice - perché ogni sfida è un nuovo inizio". La convocazione arriva mentre la Nazionale maggiore di Gonzalo Quesada è in ritiro proprio all'Aquila, in preparazione ai test match estivi contro Namibia e Sudafrica.