Ciclismo, la Petrucci Assali Stefen Makro con 6 atleti ai Campionati Italiani

Arriva uno degli appuntamenti più attesi e sentiti della stagione ciclistica per la categoria Juniores, quello con il Campionato Italiano su Strada che si svolgerà la prossima domenica 22 giugno con partenza e arrivo al Porto Vecchio di Trieste.



E la Petrucci Assali Stefen Makro sarà presente con almeno 6 dei suoi atleti convocati dalle rispettive rappresentative regionali per la rassegna tricolore.

Con la rappresentativa del Veneto saranno in gara Edoardo Ospizio, Patrick Pezzo Rosola e Guido Viero con Francesco Tessari riserva.



La rappresentativa di Bolzano schiererà al via Brandon Fedrizzi, Daniele Leoni ed Eric Zanolini.

Una gran bella soddisfazione per il presidente della società veronese Alberto Murari e per tutto il suo entourage.



Domenica 22 giugno la partenza è fissata per le ore 10:40, mentre l’arrivo al Porto Vecchio di Trieste è previsto intorno alle 14:05. Da percorrere 133,3 chilometri.