'The Arena', a Campione tornano gli sport da combattimento

Il 22 marzo torna 'The Arena', l'evento internazionale di sport da combattimento in programma al Casinò di Campione d'Italia, in provincia di Como. L'edizione numero sette, intitolata 'Warrior's Legacy', è stata presentata oggi a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario regionale con delega allo Sport Federica Picchi. "Crediamo negli sport di contatto - ha detto Picchi - che stanno riscuotendo grande successo tra i giovani. Queste discipline riescono a insegnare anche il rispetto delle regole, a catalizzare le energie in un forte agonismo, senza mancare di rispetto all'avversario. Ci sono i valori dello sport, dell'impegno, del sacrificio e anche il valore della squadra. Dal fisioterapista all'addetto pulizie della palestra, in questo mondo c'è un gran lavoro collegiale, dove l'atleta è solo la punta dell'icerberg. Come Regione Lombardia siamo vicini a questi campioni, che meritano tutto il successo di pubblico e di attenzione possibili". La serata è organizzata da Marco Re e Laura Scherini e dal The King Fight Club. Aprirà l'evento la card Adam Stroppa del team Valdinocci, noto per la sua partecipazione al reality di UFC, che, dopo la partecipazione al torneo Leone, punta a proseguire la propria ascesa internazionale. Prima delle cinture e della carrellata internazionale, ci sarà spazio per un derby femminile italiano molto atteso: la campionessa europea WKU Carlotta Dama incrocerà guantoni e tibie con la giovane stella nascente Giorgia Pieropan.