Ciclismo, Tom Pidcock firma triennale con Q36.5 Pro Cycling Team

Tom Pidcock ha firmato un contratto triennale a partire dalla stagione 2025 con il Q35.5 Pro Cycling Team. "Tom Pidcock è un amico di lunga data di Q36.5 e siamo davvero entusiasti di averlo ufficialmente nel nostro team. Con il suo approccio rivoluzionario, irriverente e multidisciplinare, che ha la versatilità al centro delle sue prestazioni di livello mondiale, Tom incarna perfettamente il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti - ha sottolineato Luigi Bergamo, fondatore e responsabile R&D di Q36.5 - Avere Tom nel team ci offrirà l'opportunità non solo di competere per la vittoria nelle corse più prestigiose del mondo, ma anche di spingere ulteriormente i limiti di ciò che il futuro dell'abbigliamento da ciclismo ad alte prestazioni può essere. Non vedo l'ora di inviargli il suo primo paio di pantaloncini Dottore e di ascoltare cosa ne pensa".