Super Bowl 2026, l'Inter fa i complimenti ai Seattle Seahawks: "Vi abbiamo portato fortuna"
Il messaggio social del club nerazzurro dopo aver ricevuto ospitalità estiva proprio dalla squadra che ha vinto il Super Bowl
L'Inter fa i complimenti ai Seattle Seahawks per la vittoria nel Super Bowl 2026. "Grazie ancora per l'ospitalità estiva, sembra che vi abbiamo portato fortuna... Complimenti!" si legge sull'account ufficiale nerazzurro di X.
Alla vigilia del Super Bowl, Cliff Avril, leggenda dei Seahawks, si era presentata al Media Day indossando la maglia dell'Inter, coinvolgendo i giocatori di Seattle in una sfida di palleggi che ha evidenziato — con risultati esilaranti — la loro netta preferenza per la palla ovale rispetto a quella da calcio.
La passione di Avril per l'Inter non è casuale, ma nasce da un incontro speciale avvenuto durante l'estate scorsa: nell'ambito del Mondiale per Club, i nerazzurri avevano scelto proprio le strutture dei Seahawks per allenarsi. In quell'occasione, l'ex difensore Maicon donò ad Avril la maglia personalizzata che oggi è diventata il simbolo di un gemellaggio cross-sportivo.