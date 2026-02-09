Super Bowl 2026, l'Inter fa i complimenti ai Seattle Seahawks: "Vi abbiamo portato fortuna"

La passione di Avril per l'Inter non è casuale, ma nasce da un incontro speciale avvenuto durante l'estate scorsa: nell'ambito del Mondiale per Club, i nerazzurri avevano scelto proprio le strutture dei Seahawks per allenarsi. In quell'occasione, l'ex difensore Maicon donò ad Avril la maglia personalizzata che oggi è diventata il simbolo di un gemellaggio cross-sportivo.