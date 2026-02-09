Seattle Seahawks campioni del Super Bowl 2026 Patriots travolti 29-13 a Santa Clara

Se la partita ha visto un solo vincitore, lo show dell'intervallo ha acceso un dibattito che ha diviso l'America. Protagonista assoluto è stato Bad Bunny, reduce dal trionfo ai Grammy con l'album Debi Tirar Mas Fotos. La superstar portoricana ha trasformato il Levi's Stadium in una "casita rosa", portando un messaggio di unità: "Insieme siamo l'America, l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore". Sul palco sono apparse star del calibro di Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal e Jessica Alba, in una celebrazione della cultura latina che ha però scatenato l'ira dei conservatori.