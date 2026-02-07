Un tocco di Inter al Super Bowl 2026: Cliff Avril in nerazzurro accende la sfida

Il Super Bowl 2026, in diretta su Italia 1 tra domenica e lunedì, si tinge inaspettatamente di nerazzurro. Mentre gli Stati Uniti si preparano alla 60ª edizione della finalissima tra New England Patriots e Seattle Seahawks, il "tocco di Inter" ha rubato la scena a Santa Clara grazie a Cliff Avril. La leggenda dei Seahawks si è presentata al Media Day indossando la maglia dell'Inter, coinvolgendo i giocatori di Seattle in una sfida di palleggi che ha evidenziato — con risultati esilaranti — la loro netta preferenza per la palla ovale rispetto a quella da calcio.