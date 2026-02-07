nfl

Un tocco di Inter al Super Bowl 2026: Cliff Avril in nerazzurro accende la sfida

Al Media Day del Super Bowl LX: la leggenda NFL Cliff Avril sfida i Seahawks in maglia Inter. Scopri il retroscena del regalo di Maicon.

07 Feb 2026 - 17:07
00:56 
videovideo

Il Super Bowl 2026, in diretta su Italia 1 tra domenica e lunedì, si tinge inaspettatamente di nerazzurro. Mentre gli Stati Uniti si preparano alla 60ª edizione della finalissima tra New England Patriots e Seattle Seahawks, il "tocco di Inter" ha rubato la scena a Santa Clara grazie a Cliff Avril. La leggenda dei Seahawks si è presentata al Media Day indossando la maglia dell'Inter, coinvolgendo i giocatori di Seattle in una sfida di palleggi che ha evidenziato — con risultati esilaranti — la loro netta preferenza per la palla ovale rispetto a quella da calcio.

La passione di Avril per l'Inter non è casuale, ma nasce da un incontro speciale avvenuto durante l'estate: nell'ambito del Mondiale per Club, i nerazzurri hanno scelto proprio le strutture dei Seahawks per allenarsi. In quell'occasione, l'ex difensore Maicon donò ad Avril la maglia personalizzata che oggi è diventata il simbolo di un gemellaggio cross-sportivo. Nonostante le difficoltà dei giocatori di Seattle con il pallone tra i piedi, il marchio Inter è riuscito a sbarcare sul palcoscenico più mediatico del pianeta, portando i colori di Milano nel cuore dell'evento sportivo dell'anno.

super bowl 2026
inter

