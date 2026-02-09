Drake, la maledizione continua: bruciato il milione scommesso sui New England Patriots
Il rapper canadese aveva puntato un milione di dollari sulla vittoria della franchigia di Boston, che poi ha perso il Super Bowl
Niente da fare, ancora una volta, per Drake. Il rapper canadese appassionato di scommesse aveva deciso di puntare un milione di dollari sulla vittoria dei New England Patriots al Super Bowl 2026, data a 2.95 in caso di vittoria si sarebbe portato a casa 2.950.000 dollari ma alla fine è arrivata la vittoria dei Seattle Seahawks.
Non è la prima volta che Drake scommette sul Super Bowl: nel 2022 puntò sulla vittoria dei Rams sui Bengals, giocando 500 mila euro e portandone a casa circa 800, su un touchdown dell’amico Odell Beckham Jr. (scommettendo circa 530 mila euro e vincendone un milione) e infine sul superamento delle 62,5 yard dell’amico puntando altri 440 mila euro (ma aveva perso).
Spesso e volentieri Drake ha scommesso sugli eventi sportivi e ha perso. Anche Jannik Sinner è stato una sua 'vittima'. Nel settembre 2025 puntò 300 mila dollari sull'azzurro vincente nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz. E sappiamo come andò a finire...