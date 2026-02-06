Drake Maye: la scalata del quarterback dai record a UNC al Super Bowl 2026
Scopri la storia di Drake Maye, il QB che ha riportato i Patriots al Super Bowl. Dalla pioggia di record a UNC ai successi nel 2026, fino al supporto della moglie Ann Michael.di Federico Mastria
In North Carolina sanno per chi tifare. La verdissima cittadina di Huntersville sul lago Norman, avrà un suo uomo al Super Bowl 2026 di Santa Clara: non uno qualsiasi, la guida dei New England Patriots Drake May. I May hanno il football nel sangue e portare un esponente della famiglia a giocarsi il Vince Lombardi Trophy era ovviamente il sogno da generazioni.
Drake, il più giovane di quattro fratelli, è sempre stato un predestinato fin dai tempi dell’università, scelto nel Draft NFL 2024 come terzo giocatore assoluto. Ai tempi di UNC il salto da rookie a uomo squadra fu repentino, durante il suo primo anno nel 2021 bastarono quattro partite per mostrare un talento speciale e un dinamismo di categoria superiore. Nel 2022 il posto da titolare era già e con cinque passaggi da touchdown al debutto contro Florida A&M, stabilì subito un record per i Tar Heels. In quella stagione la NCAA vide la sua stella brillare con 5.019 yard, 4.321 su passaggio (record scolastico) con 38 touchdown, 7 realizzati correndo in prima persona per un totale di 698 yard. Un dominio valsogli il premio Shaun Alexander, il premio di Giocatore dell'Anno ACC, un viaggio all'ACC Championship Game e uno all'Holiday Bowl.
I Patriots non faticarono molto a puntare tutto su Maye come terza scelta assoluta nel 2024, il quarterback con la migliore scelta dai tempi di Drew Bledsoe nel 1993. Per May subito un contratto da star 36,64 milioni di dollari e la maglia numero 10 appesa nell’armadietto. Nel suo anno da rookie dopo un breve apprendistato alle spalle di Brissett rilevato come partente alla quinta settimana, 2.276 yard passate, 15 touchdown e 10 intercetti in 12 partite. Per New England però un modesto record di 4-13.
Leggendo tra i numeri di Maye c’era comunque da sorridere e guardare avanti, in particolare, i suoi primi 10 passaggi da touchdown sono andati a 10 ricevitori diversi, un'impresa che non si vedeva dai tempi di Steve Ramsay, nel 1973 QB dei Broncos. Il biglietto per il Pro Bowl non tardò ad arrivare. Nel 2025 l’esplosione con la naturale crescita di Maye, la seconda nomination consecutiva al Pro Bowl e il secondo posto nella squadra All-Pro.
Drake ha lanciato per 282 yard e segnato due touchdown nella vittoria della tredicesima settimana contro i Giants, guadagnandosi il premio di giocatore offensivo della settimana dell'AFC. Una prestazione da 380 yard e 2 touchdown ha assicurato la vittoria decisiva ai playoff contro Baltimore nella settimana numero sedici. Contro i Jets, la settimana successiva, ha completato 19 passaggi su 21 per 256 yard e ha stabilito il record di 5 touchdown con il 90,4% di completi, registrando il più alto Total Quarterback Rating mai registrato 99,8, percentuale degna di un club d'élite che include Lamar Jackson, Colin Kaepernick e Carson Palmer.
Nei playoff, ha guidato New England alle vittorie sui Chargers (268 yard), sui Texans (3 TD) e sui Broncos (TD di corsa sulla neve), raggiungendo il Superbowl , la prima apparizione dei Patriots dal 2018 dopo il primo titolo di division dal 2019.
A 23 anni New England si gode un altro Tom Brady, rispetto a Brady però, al suo fianco non c’è una modella ma sua moglie Ann Michael Maye, la fidanzatina del liceo. Una presenza fissa sugli spalti durante le partite dei Patriots anch’essa vera e propria star ma suoi social, con oltre 500.000 follower grazie ai suoi virali video di cucina.