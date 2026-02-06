Drake Maye: la scalata del quarterback dai record a UNC al Super Bowl 2026

Drake ha lanciato per 282 yard e segnato due touchdown nella vittoria della tredicesima settimana contro i Giants, guadagnandosi il premio di giocatore offensivo della settimana dell'AFC. Una prestazione da 380 yard e 2 touchdown ha assicurato la vittoria decisiva ai playoff contro Baltimore nella settimana numero sedici. Contro i Jets, la settimana successiva, ha completato 19 passaggi su 21 per 256 yard e ha stabilito il record di 5 touchdown con il 90,4% di completi, registrando il più alto Total Quarterback Rating mai registrato 99,8, percentuale degna di un club d'élite che include Lamar Jackson, Colin Kaepernick e Carson Palmer.