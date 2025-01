Dal Super Bowl a "La Grande Boxe": ecco come Rino Tommasi ha cambiato il giornalismo sportivo in televisione

Parlando di Rino Tommasi il pensiero va però diretto al tennis, specialità che ha praticato a livello agonistico per circa vent'anni vincendo anche due medaglie di bronzo ai Mondiali Studenteschi. E ancora una volta il mondo della racchetta si va a intrecciare alla storia delle reti Mediaset e in particolare all'operazione che porta all'arrivo in Italia di Telecapodistria. La sua intuizione porta Fininvest a siglare nel 1987 un accordo per sdoppiare il segnale e creare una versione italiana esclusivamente sportiva, diventando così il primo canale sportivo monotematico presente in Europa. Grazie a questa operazione arrivano in Italia i match di Wimbledon, US Open e Australian Open con Rino che dà vita a una coppia formidabile con Gianni Clerici con la quale si introduce per la prima volta in Italia il commento con doppia voce.