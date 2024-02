Superbowl e Mediaset: da Mike Bongiorno a Dan Peterson 40 anni sulle nostre reti

LA STORIA DELLA TELEVISIONE

L'evento internazionale ha fatto l'esordio sulla televisione italiana nel 1981 con la sfida fra Oakland Raiders e Philadelphia Eagles

© NFL Il Super Bowl è uno degli eventi più conosciuti in campo internazionale. In grado di totalizzare oltre 100 milioni da tutto il mondo, la finale della NFL è approdata in Italia soltanto nel 1981 quando Canale 5 trasmise in diretta per la prima volta la manifestazione consentendo al Bel Paese di conoscere un nuovo sport come il football americano. Sono passati oltre quarant'anni da quel momento, eppure è impossibile dimenticare quella pietra miliare per lo sport in tv nel nostro paese accompagnata da volti notissimi come Mike Bongiorno e Dan Peterson.

NFL Super Bowl, quando è stato trasmesso per la prima volta in Italia? Il 1981 e l'esordio con Mike Bongiorno

Mentre l'Italia iniziava a malapena a conoscere il rugby, la comparsa del football americano ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Vedere questi uomini schierati con caschetto e protezioni sulle spalle sembrava qualcosa di eccezionale, proveniente quasi dallo spazio, motivo per cui sarebbe stato difficile far digerire al grande pubblico questa tipologia di evento. Per questo motivo le reti Mediaset decisero di puntare su un volto molto conosciuto come Mike Bongiorno, sì re dei quiz, ma anche grande conduttore partito dagli Stati Uniti. Canale 5 era nata da poco e proprio per questo motivo si decise di affidare a lui l'anteprima del Super Bowl nel quale presentare regole e quant'altro, alquanto particolari per un pubblico abituato al mondo del calcio.

Chi condusse la finale del Super Bowl ? Marco Lucchini e la prima telecronaca su una tv italiana

Se l'anteprima venne affidata a un volto sicuro come Mike Bongiorno, la telecronaca doveva esser destinata a un uomo che conoscesse il mondo dello sport con grande precisione, ma che al tempo stesso avrebbe portato freschezza per una disciplina tutta nuova. Per questo motivo si decise di puntare su Marco Lucchini, giornalista della Rai all'esordio proprio in quell'anno con rubriche come TG2 Sabato Sport e Domenica Sprint, ma soprattutto noto in qualità di inviato del 90° Minuto dagli stadi Sinigallia di Como e Zini di Cremona. Per lui si trattò soltanto di una fugace comparsa nel mondo del football americano, ma rafforzata dalla sua cultura riguardante gli Stati Uniti e in particolare di un altro sport celebre oltre oceano come il baseball di cui fu voce ufficiale per decenni.

Chi ha vinto il Super Bowl nel 1981? Gli Oakland Raiders e quel successo sui Philadelphia Eagles

Quella notte del 25 gennaio 1981 non tutti gli italiani poterono vedere il match in diretta. Non tanto per l'orario, ma perchè la sfida fra Oakland Raiders e Philadelphia Eagles andò in onda soltanto in Lombardia. Per tutte le altre regioni fu necessario attendere il giorno successivo con una differita in prima serata, ma all'epoca reperire il risultato di una sfida non era così semplice, così si poteva facilmente evitare qualsiasi rischio di spoiler. Andando a scorrere l'albo d'oro si può notare come il successo andò agli Oakland Raiders, una squadra che tecnicamente non esiste più avendo cambiato più volte città prima del definitivo approdo a Las Vegas. Il ricordo per quella sfida appare in realtà particolarmente limpido nella mente degli appassionati con la franchigia californiana che riuscì a imporsi per 27 a 10 sui Philadelphia Eagles.

Chi ha commentato il Super Bowl per Mediaset? Dalle trasferte di Guido Bagatta e Rino Tommasi alle sintesi di Dan Peterson

Nel corso degli Anni Ottanta il Super Bowl ha reso celebri alcuni volti che ancora oggi vengono ricordati per il legame con la Nfl. L'evento del 1982 rappresenta in effetti un vero e proprio spartiacque con Guido Bagatta e Rino Tommasi inviati a Detroit per seguire la sfida fra San Francisco 49ers e Cincinnati Bengals con i californiani destinati a conquistare il primo titolo della loro storia. L'accoppiata si ripeté anche l'anno successivo a Pasadena con i Washington Redskins capaci di imporsi sui Miami Dolphins, mentre a Dan Peterson venivano affidate le sintesi che sarebbero andate in onda nei giorni successivi. Tutto cambiò nel 1984 quando, non potendo più trasmettere la diretta della partita, Mediaset decise di metter in onda il match in differita il lunedì successivo dando spazio a una nuova voce come quella di Flavio Tranquillo, delegato di Fininvest per gli sport americani e commentatore dal 1988.

Super Bowl in diretta, dove guardarlo in TV? Live su Italia 1

Sono passati diversi decenni, eppure il Super Bowl rimane ancora oggi un evento di culto targato Mediaset. Nel nostro paese la manifestazione sarà trasmessa da Mediaset con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.30 su Italia 1 con i Kansas City Chiefs che proveranno a difendere il titolo dagli attacchi dei San Francisco 49ers, decisi a raggiungere New England Patriots e Pittsburgh Steelers in vetta alla classifica dei team più vincenti

Chi ha vinto il Super Bowl 2023 ? Il trionfo dei Chiefs e il lungo dominio di Andy Reid

Le ultime edizioni della finale del Super Bowl sono state quasi sempre ad appannaggio dei Kansas City Chiefs. La squadra del Missouri ha saputo raggiungere per quattro volte la sfida decisiva per ben tre volte negli ultimi quattro anni scrivendo il proprio nome nell'albo d'oro del campionato statunitense sia nel 2019 che nel 2022. Una tradizione che si è però rafforzata soltanto a cavallo dell'attuale decennio con la squadra guidata da Andy Reid che attendeva un'occasione del genere dal 1969 quando aveva alzato il trofeo al cielo superando per 23-7 i Minnesota Vikings. Gli attuali campioni dell'NFL avevano già un precedente nel 1966 quando gli uomini di Hank Stram si erano dovuti arrendere ai Green Bay Packers ottenendo un risultato alla fine del match di 10-35 incrementando però la propria esperienza nel campo.

Per rivederli nuovamente nella finale dell'NFL è necessario tornare indietro a cinque anni fa quando Andy Reid che, dopo aver guidato la franchigia per sei anni, è riuscito a centrare il colpo grosso giungendo alla fine del match vinto i San Francisco 49ers per 31-20 e aprendo così un ciclo travolgente caratterizzato dalla pesante battuta d'arresto del 2021 contro i Tampa Bay Buccaneers e il successo al cardiopalmo del 2022 contro i Philadelphia Eagles.

Super Bowl, ecco l'albo d'oro

Nell'albo d'oro spiccano comunque i Pittsburgh Steelers e i New England Patriots che hanno dominato la finale dell'NFL per sei volte, mentre i Dallas Cowboys e i San Francisco 49ers che si sono attestati a cinque trionfi. A livello di finali invece comandano ancora i New England Patriots con undici presenze seguiti a ruota da Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys e Denver Broncos.

Super Bowl 2024, chi si esibirà all'Halftime Show? Il ritorno di Usher

Per quanto sia celebre in tutto il mondo, Taylor Swift non ha mai cantato all'Halftime Show del Super Bowl. A inizio stagione la 34enne americana era stata accostata al principale evento sportivo dell'anno, tuttavia l'artista avrebbe declinato l'offerta affermando di non aver fretta e di esser pronta a esordire nei prossimi anni. A salire sul palco di Las Vegas sarà Usher che tornerà a esibirsi in solitaria dopo l'esperienza nel 2011.