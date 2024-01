Super Bowl, i Kansas City Chiefs cercano la riconferma con l'incognita Taylor Swift

FOOTBALL AMERICANO

La cantante americana è scesa in campo per festeggiare la vittoria sui Baltimore Ravens con il fidanzato Travis Kelce, tuttavia l'ultima tappa del tour in Giappone potrebbe costringerla a saltare l'appuntamento dell'11 febbraio.

Super Bowl 2023, perchè Taylor Swift potrebbe saltare il match? Il tour mondiale e il concerto a Tokyo

Nelle ultime apparizioni dei Kansas City Chiefs gli occhi degli spettatori si sono spesso spostati lontani dal campo per dirigersi verso le tribune alla caccia di quel viso così conosciuto da scatenare i tabloid di mezzo mondo. Dopotutto moltissimi fan di Taylor Swift hanno iniziato a seguire l' NFL proprio in funzione del rapporto con Travis Kelce tanto da generare un giro d'affari di circa 331,5 milioni di dollari sia per la franchigia del Missouri.

La miss americana è però impegnata con il suo The Eras Tour che la vedrà in scena a Tokyo dal 7 al 10 febbraio prossimi. La tappa asiatica si concluderebbe quindi poche ore prima del Super Bowl LVIII costringendo la cantante statunitense a usufruire di uno dei suoi jet privati per raggiungere l'amato Travis sul campo di Las Vegas.

Super Bowl 2023, perchè Taylor Swift potrebbe essere assente? Un salto "indietro nel tempo" e l'impatto commerciale sull'evento

Presupponendo che Taylor Swift dovesse farcela a completare un'impresa a dir poco titanica per chiunque, dovrebbe far i conti con un "avversario" chiamato fuso orario. Partendo da Tokyo (diciassette ore avanti rispetto a Las Vegas) in direzione Stati Uniti, la star mondiale del pop dovrebbe attraversare la linea internazionale del cambio data tornando difatti indietro nel tempo. Il concerto è in programma alle 18 giapponesi di sabato 10 febbraio e potrebbe aver una durata attorno alle cinque ore concludendosi attorno alle 23 del giorno stesso.

A quell'ora a Las Vegas sarebbero le 6 del mattino di sabato 10 febbraio e, come riportato dal giornalista di NFL Network Ian Rapoport, ci sarebbe tutto il tempo per completare l'opera. "Immaginando un volo di 12 ore, che decolli diciamo un'ora dopo il concerto, Taylor Swift potrebbe arrivare a Las Vegas, per il Super Bowl, fra le 7 e le 8 di sera di sabato. Giusto in tempo per la festa della vigilia". In parole povere, un'impresa degna del film "Ritorno al futuro".

Taylor Swift sarà alla finale dell'NFL? Quel precedente di Phil Collins nel 1985 e quell'indizio sull'aereo dei Chiefs

A sostenere la tesi di chi vorrebbe vedere Taylor Swift sugli spalti di Las Vegas vi è un curioso precedente che riguarda Phil Collins. Nel 1985 il cantautore inglese si esibì a Wembley nell'ambito del Live Aid prima di salire a bordo di un Concorde e solcare poche ore dopo il palco di Philadelphia per l'Halftime Show.

Una situazione che potrebbe ripetersi con Swift come fa pensare l'American Airlines che, poco dopo la vittoria dei Kansas City Chiefs sui Baltimore Ravens, ha lanciato la tratta Kansas City-Las Vegas affinchè i tifosi possano assistere al grande evento. Il codice del volo d'andata nemmeno a farlo apposta è AA 1989 che fa chiaramente riferimento all'album di Taylor Swift uscito nel 2014, mentre quello del ritorno sarà AA87, in omaggio al numero di maglia di Travis Kelce.

Travis Kelce e Taylor Swift, da quanto dura la relazione? L'estate galeotta e quel bacio al termine del match contro i Baltimore Ravens

Taylor Swift non ha mai amato metter eccessivamente in mostra i propri sentimenti tant'è che ha vissuto le sue principali relazioni amorose lontano dai riflettori. Con Travis Kelce tutto sembra diverso con l'artista statunitense che ha dato inizio a questo rapporto la scorsa estate prima di renderlo pubblico a tutti gli effetti a settembre quando si è presentata per la prima volta allo stadio per osservare da vicino una partita del fidanzato. Da quel momento Swift è apparsa per ben dodici volte a una sfida dell'NFL e al termine dell'incontro vittorioso sui Baltimore Ravens è scesa in campo per abbracciare e baciare il suo Travis sussurrandogli alcune parole all'orecchio.

Taylor Swift canterà all'Halftime Show? Il concerto di Usher e un esordio atteso per il futuro

Per quanto sia celebre in tutto il mondo, Taylor Swift non ha mai cantato all'Halftime Show del Super Bowl. A inizio stagione la 34enne americana era stata accostata al principale evento sportivo dell'anno, tuttavia l'artista avrebbe declinato l'offerta affermando di non aver fretta e di esser pronta a esordire nei prossimi anni. A salire sul palco di Las Vegas sarà Usher che tornerà a esibirsi in solitaria dopo l'esperienza nel 2011.