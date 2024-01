Super Bowl: Kansas City centra la 4^ finale in 5 anni, San Francisco s'impone in rimonta su Detroit

FOOTBALL AMERICANO

I campioni uscenti hanno superato per 17-10 i Baltimore Ravens, mentre i californiani chiudono la sfida sul 34-31 dopo aver faticato nel primo tempo

I Detroit Lions sfidano i San Francisco 49ers per il 1° Super Bowl della loro storia











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Succede di tutto nella lunga notte dei Conference Championship Games in NFL. Se i Kansas City Chiefs eliminano i Baltimore Ravels al termine di un incontro piuttosto equilibrato, dall'altra parte i Detroit Lions vedono scappare via una partita già vinta a favore dei San Francisco 49ers. Ad accedere alla sfida per il titolo in programma a Las Vegas il prossimo 11 febbraio (in diretta su Italia 1 a partire dalle 00.30 italiane) sono quindi i campioni uscenti che proveranno a conquistare il terzo titolo in cinque anni contro i californiani che puntano a prendersi la rivincita del Super Bowl 2019.

NFC: i San Francisco 49ers rimontano i Detroit Lions e puntano al record di Super Bowl vinti

Partita dal doppio volto al Levi's Stadium dove i Detroit Lions dominano il primo tempo prima di subire la rimonta poderosa dei San Francisco 49ers che sfruttano gli errori degli avversari e chiudono il match sul 34-31.

Come avvenuto nel corso di tutto il loro percorso ai play-off, per gli uomini di Dan Campbell il gioco passa sempre dalle mani di Jared Goff che si occupa di azionare Amon-Ra St. Brown e Sam LaPorta. Il doppio touchdown messo a segno durante il primo quarto apre la strada alla formazione di Dan Campbell che infiammano il match fissando il punteggio sul 12-0 proseguendo anche nella seconda parte del primo tempo dove, nonostante i sei punti guadagnati dai 49ers, vanno all'intervallo sul 24-6.

Cambia tutto nel terzo quarto quando i Detroit Lion, con un atteggiamento troppo "parsimonioso", perdono palla per provare il quarto tentativo e lasciano così strada libera al touchdown di Brock Punty che a quel punto sale in cattedra e inizia a far ammattire la difesa dei Lions. Il quaterback di San Francisco a quel punto predispone una nuova segnatura ribaltando in pochi minuti il match e riportandolo sul pareggio.

Gli errori da parte dei ricevitori dei Lions, Josh Reynolds in testa, ribaltano il match con i 49ers che fuggono via già alla fine del terzo quarto che concludono la frazione sul 24-27 prima di completare l'opera prima con un field goal e un touchdown di Elijah Mitchell, al primo pallone della sua partita.

AFC: i Kansas City Chiefs domano i Baltimore Chiefs e conquistano il quarto titolo negli ultimi cinque anni

Risultato "bugiardo" per gli uomini di Andy Reid che, appoggiandosi sull'accoppiata Pacheco-Mahomes, si sbarazzano dei Baltimore Ravens per 17-10 conquistando il titolo in AFC per la sesta volta nella loro storia. Nonostante un primo quarto piuttosto equilibrato con un touchdown per parte, la franchigia del Missouri ha messo la freccia prima dell'intervallo complice la corsa di Isiah Pacheco, ma soprattutto la precisione nei passaggi di Patrick Mahomes che hanno fatto la differenza in un match che paradossalmente ha visto i Ravens puntare maggiormente sul gioco aereo.

Quest'ultimi hanno dovuto contare soltanto sul talento di Lamar Jackson che non è bastato per tenere a galla i suoi, soprattutto nel secondo quarto dove i Chiefs sono scappati via con due touchdown che sono risultati decisivi ai fini del risultato complice una terza frazione di gioco in perfetto equilibrio e un ultimo quarto dove Baltimore hanno potuto soltanto accorciare con un tiro da 43 yarde di Justin Tucker.