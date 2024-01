Super Bowl 2024: dove vedere la partita in tv e gli orari

© ufficio-stampa

Nel nostro paese il Super Bowl sarà trasmesso in chiaro, gratis e per tutti da Mediaset con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.15 su Italia 1, subito dopo Pressing. La sfida sarà visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sempre in modalità free. I commentatori saranno Federico Mastria, Gabriele Cattaneo e Alessandro Trabattoni.