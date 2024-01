Esordio al Super Bowl per Lionel Messi: comparirà nello spot di una birra 

FOOTBALL AMERICANO

Il fuoriclasse dell'Inter Miami offrirà il proprio volto in uno spazio pubblicitario di Michelob Ultra

Super Bowl 2024: gli halftime show indimenticabili

























Annuncio a sorpresa per Rihanna nel 2023 con la cantante barbadiana che ha rivelato ufficialmente la sua seconda gravidanza 1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Super Bowl è uno dei momenti più attesi dello sport e dell'intrattenimento televisivo tanto da coinvolgere oltre dieci milioni di spettatori. Un pubblico che fa certamente gola ai grandi marchi commerciali che spesso investono budget milionari per promuovere l'evento e dare a testimonial d'eccezione. E' il caso di Lionel Messi che farà il proprio esordio nella sfida dell'11 febbraio prossimo con uno spot per Michelob Ultra.

Il noto marchio di birra già sponsorizza l'omonima Arena posta a pochi chilometri dall'Allegiant Stadium di Paradise e per questo motivo ha deciso di puntare forte sul Super Bowl e sul campione argentino. L'attaccante dell'Inter Miami verrà mostrato mentre si avvicina a un bar e ordina una birra, con tanto di espressione non appena il rubinetto smette di versare la bevanda.

Vedi anche super bowl 2024 Super Bowl 2024, ecco lo stadio dove si giocherà: prima volta per Las Vegas Per Messi si tratterà di un esordio in questo campo dopo aver dato il volto a decine di marchi in tutto il mondo, mentre per Michelob Ultra rappresenterà l'ennesima occasione per avvicinarsi anche al pubblico affezionato al "soccer" dopo aver programmato la sponsorizzazione per la Copa America 2024, ma soprattutto per i Mondiali 2026, entrambi in programma negli Stati Uniti.