La classifica piloti al giro di boa: Ferri in testa, sorpassati Savoia e De Pasquale

Dopo le due prove di Binetto è la Merbag Milano di Fulvio Ferri a balzare in testa al campionato piloti, con appena 4 lunghezze di vantaggio sulla RStar di Giuseppe De Pasquale e 6 su Francesco Savoia, scivolato al terzo posto. Nel Trofeo Challenger è Marco Mosconi a riportarsi in testa con la sua Barbuscia, portando a 5 i punti di vantaggio sulla F3 Motors di Antonino Cannavò. Sale invece in terza piazza la Falcar di Antonio Lavieri. Tra gli Junior, Gianalberto Coldani allunga su Longo portando a 4,5 i punti di vantaggio sul rivale.