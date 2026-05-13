Il Roland Garros 2026 è pronto ad entrare nel vivo: il calendario dei tabelloni di singolare maschile e femminile
Sulla terra parigina si parte domenica 24 maggio con i match di primo turno. Gran chiusura nel fine settimana del 6 e 7 giugno con l’assegnazione dei trofei
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Manca ormai sempre meno allo scoccare dell’edizione 2026 del Roland Garros, il secondo torneo Slam della stagione tennistica in programma da domenica 24 maggio fino a domenica 7 giugno sugli iconici campi in terra rossa di Parigi.
Quando inizia il Roland Garros 2026?
Il calendario dei tabelloni di singolare maschile e femminile prenderà ufficialmente il via con la disputa dei primi turni, in programma tra domenica 24 maggio e martedì 26 maggio.
Mercoledì 27 maggio e giovedì 28 maggio, quindi, sarà la volta dei secondi turni a cui, nelle due seguenti giornate (venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio), si accompagneranno gli incontri di terzo turno, che porranno fine alla prima settimana del Major transalpino. Domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno andranno in scena gli ottavi di finale, seguiti martedì 2 giugno e mercoledì 3 giugno dalle sfide dei quarti.
Le emozioni continueranno anche giovedì 4 giugno e venerdì 5 giugno, quando si giocheranno rispettivamente le semifinali femminili e quelle maschili.
Quando si giocano le finali del Roland Garros 2026?
Riflettori puntati, infine, sulle due finalissime, con l’ultimo atto delle donne previsto per sabato 6 giugno (non prima delle ore 15.00) mentre quello degli uomini in programma per domenica 7 giugno, sempre con orario di inizio fissato non prima delle ore 15.00.