Il Roland Garros 2026 è pronto ad entrare nel vivo: il calendario dei tabelloni di singolare maschile e femminile

Mercoledì 27 maggio e giovedì 28 maggio, quindi, sarà la volta dei secondi turni a cui, nelle due seguenti giornate (venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio), si accompagneranno gli incontri di terzo turno, che porranno fine alla prima settimana del Major transalpino. Domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno andranno in scena gli ottavi di finale, seguiti martedì 2 giugno e mercoledì 3 giugno dalle sfide dei quarti.