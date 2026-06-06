Roland Garros, McEnroe: "Cobolli ha il 30% di possibilità con Zverev, una follia la conferenza vicino ad Arnaldi"

Senza filtri, senza giri di parole, dritto all'obiettivo. Così da giocatore, così da commentatore. John McEnroe, oggi opinionista a TNT Sports, ha sentenziato sulla finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, partendo però da una critica un tantino particolare nei confronti del tennista azzurro: "Se Arnaldi non sta bene (venerdì ha dovuto rinunciare alla semifinale perché colpito da un virus che lo ha messo ko, ndr) non capisco perché abbiano fatto una conferenza assieme. Se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta così vicino? Non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Una cosa folle“.