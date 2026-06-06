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Roland Garros, McEnroe: "Cobolli ha il 30% di possibilità con Zverev, una follia la conferenza vicino ad Arnaldi"

L'ex fuoriclasse stetunitense, oggi opinionista a TNT Sports, sulla finale di Parigi tra l'azzurro e il tedesco

06 Giu 2026 - 19:50
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Senza filtri, senza giri di parole, dritto all'obiettivo. Così da giocatore, così da commentatore. John McEnroe, oggi opinionista a TNT Sports, ha sentenziato sulla finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, partendo però da una critica un tantino particolare nei confronti del tennista azzurro: "Se Arnaldi non sta bene (venerdì ha dovuto rinunciare alla semifinale perché colpito da un virus che lo ha messo ko, ndr) non capisco perché abbiano fatto una conferenza assieme. Se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta così vicino? Non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Una cosa folle“.

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Sulla finale contro Zverev il giudizio dell'ex fuoriclasse statunitense è invece abbastanza netto: “A Flavio (Cobolli, ndr) darei non più di una chance su tre. Un 30% di possibilità di spuntarla e uscire vincitore da questa finale. Voglio dire, è nettamente sfavorito. Penso che sia un talento straordinario, un grande atleta. Sarà fresco, sarà nervoso, ma questo stato d’animo lo vivrà anche Zverev, perché questa è la sua grande occasione“.

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