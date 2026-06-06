Roland Garros 2026: Cobolli per l'impresa, Zverev per chiudere il cerchio

Nel primo Slam dopo quasi tre anni (Us Open 2023) dove non sarà scritto nell'albo d'oro né il nome di Jannik Sinner né quello Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli e Alexander Zverev domenica (ore 15.00) si contenderanno il titolo del Roland Garros 2026.
Il tennista romano, alla prima apparizione in una finale Major, si presenta all'ultimo atto del torneo parigino con due soli set persi tra Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime. Due parziali lasciati per strada anche dal 29enne di Amburgo - finalista in Francia nel 2024 - che nel suo cammino non ha mai affrontato un avversario della Top 20 Atp. Entrambi vanno a caccia del primo titolo Slam, con la pressione che sarà tutta sulle spalle del tedesco, che ha ancora nella mente la finale dello Us Open 2020 persa servendo per il match contro Dominic Thiem.
Cobolli per l'impresa
Già un torneo memorabile quello di Cobolli, che è il primo 2002 a raggiungere una finale Slam e si unisce a Sinner e Alcaraz nel terzetto di tennisti nati dal 2000 in poi ad aver disputato un ultimo atto Major. Quella di domenica sarà la 14esima finale Slam con un italiano in campo: in ordine cronologico, la prima risale al 1932 con Giorgio De Stefani battuto da Cochet a Parigi, poi le quattro al Roland Garros di Nicola Pietrangeli tra il 1959 e il 1964. Nel 1976 sempre in Francia il trionfo di Adriano Panatta per arrivare al 2021 con Matteo Berrettini sconfitto da Djokovic a Wimbledon, prima dell'Era Sinner con ben sei finali tra il 2024 e il 2025. De Stefani, Pietrangeli, Panatta, Berrettini, Sinner: Cobolli sarà il sesto italiano di sempre a giocare un ultimo atto Slam.
Top 10 già in tasca
Con il raggiungimento della finale a Parigi, Cobolli si è assicurato l'ingresso in Top ten per la prima volta in carriera. In caso di titolo il romano si isserebbe in quinta posizione nel ranking mondiale. Ancor più impressionante è la Race verso le Atp Finals di Torino: Cobolli occupa la quarta piazza della Race con 2620 punti, dietro solamente Sinner (5950 punti, già qualificato), Zverev (4340) e Alcaraz (2620). Finendo oggi la stagione sarebbero due gli azzurri alle Finals.
Guida Zverev negli scontri diretti
Zverev è avanti 3-1: il primo incontro tra i due risale proprio al Roland Garros 2025, con successo tedesco in tre set. Il numero 3 del mondo si è imposto anche nell'Atp 500 di Halle 2025 e nel Masters 1000 di Madrid 2026. L'unica vittoria azzurra coincide con la semifinale dell'Atp 500 di Monaco 2026. Chiaramente favorito Zverev, ma Cobolli proverà a portare in Italia un titolo del Roland Garros che manca dal trionfo di Adriano Panatta 50 anni fa.