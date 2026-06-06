Roland Garros 2026: Cobolli per l'impresa, Zverev per chiudere il cerchio

Già un torneo memorabile quello di Cobolli, che è il primo 2002 a raggiungere una finale Slam e si unisce a Sinner e Alcaraz nel terzetto di tennisti nati dal 2000 in poi ad aver disputato un ultimo atto Major. Quella di domenica sarà la 14esima finale Slam con un italiano in campo: in ordine cronologico, la prima risale al 1932 con Giorgio De Stefani battuto da Cochet a Parigi, poi le quattro al Roland Garros di Nicola Pietrangeli tra il 1959 e il 1964. Nel 1976 sempre in Francia il trionfo di Adriano Panatta per arrivare al 2021 con Matteo Berrettini sconfitto da Djokovic a Wimbledon, prima dell'Era Sinner con ben sei finali tra il 2024 e il 2025. De Stefani, Pietrangeli, Panatta, Berrettini, Sinner: Cobolli sarà il sesto italiano di sempre a giocare un ultimo atto Slam.